Gewaltausbrüche überschatten Generalstreik in Brasilien

Die Proteste wurden von Gewalt überschattet - © APA (AFP)

Ein Generalstreik in Brasilien ist am Freitag in Gewalt umgeschlagen. In Rio de Janeiro steckten Demonstranten mehrere Busse in Brand, in der Wirtschaftsmetropole Sao Paulo setzte die Polizei bei Zusammenstößen Tränengas und Gummigeschoße ein. Landesweit beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben 40 Millionen Menschen an dem Ausstand gegen die Sparpläne der Regierung unter Präsident Michel Temer.