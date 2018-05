Gewalt in Liga-Stadien stieg 2016/17 im Jahresvergleich an

Die Gewalt in und um Österreichs Fußball-Stadien hat 2016/17 zugenommen. Das resultiert aus der Beantwortung einer vom Nationalratsabgeordneten Christian Kovacevic (SP) im März gestellten Parlamentarischen Anfrage an Innenminister Herbert Kickl, von der zunächst die "Kronen Zeitung" berichtet hat. Die Ausführung des FP-Politikers lässt ein Ansteigen der Zahlen im Vergleich zum Jahr davor erkennen.

Markant ist die Steigerung bei der Anzahl der Anzeigen. Gesamt 480 waren es in Bundesliga und Erste Liga 2015/16 gewesen, 622 waren es 2016/17. Das ist ein Plus von fast 30 Prozent, wobei auffällt, dass Rapid zugeordnete Personen mit 193 Fällen den absoluten Spitzenwert bilden. Sturm Graz hat mit 93 nicht einmal die Hälfte davon, Wacker Innsbruck folgt mit 87 vor Austria Wien mit 79. Am friedlichsten ging es diesbezüglich beim damaligen Erste-Liga-Club Horn mit bloß einem Fall zu.