Gewalt bei Protesten gegen Präsidentenwahl in Frankreich

Es wurde gegen beide Kandidaten demonstriert - © APA (AFP)

In Frankreich haben Schüler am Donnerstag gegen die beiden Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen demonstriert. Rund tausend Jugendliche zogen vom Platz der Republik in Paris los und skandierten dabei “Weder Marine, noch Macron, weder Vaterland, noch Wirtschaftsboss”. Einige Jugendliche zündeten Mülleimer an, beschädigten Schaufenster und warfen Flaschen auf die Polizei.