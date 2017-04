Gewagte Sprünge ins kalte Nass: Sprungtag im Waldbad

Seit elf Jahren lockt der Sprungtag im Feldkircher Waldbad Waghalsige wie auch Schaulustige aus allen Ecken und Enden des Landes, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland an. Dieses Jahr waren es jedoch lediglich 15 Teilnehmer, die sich auf die Rampe trauten. Die Veranstalter um Roland Gruber führen dies auf die nicht gerade optimalen Witterungsverhältnisse zurück, was auch die Teilnehmer, die den Sprung ins kühle Nass absolviert hatten, allesamt bestätigten: “Das Wasser ist echt a…kalt” hörte man sie unisono sagen – die Gänsehaut an ihren frierenden Körpern unterstrich diese Aussage. Und der bekannte Speaker Chisi Speckle nickte von der Rampe, denn auch dort herrschte ein kalter Wind, und selbst den Batterien des Funkmikros wurde es zu kalt. Der jüngste Teilnehmer war heuer ein zehnjähriger Junge.

Neu war heuer, dass jeder der mit Bobbycar, Inline Skates, einem Skateboard, Bike oder auch Mono-Skiern von der Rampe sprang sich anschließend an die über das gesamte Sportbecken gespannte Slackline wagte – ein schwieriges Unterfangen. Auf der Liegewiese brachten Mitglieder von Slackline Vorarlberg ihre Slacklines in unterschiedlichen Höhen an und demonstrierten eindrücklich, was für Kunststücke sie beherrschen: Front- und Backflips, Backdrops und dergleichen. Der Eröffnungssprung erfolgte in einem Rollstuhl. Auch der 1.000 Sprung wurde belohnt (insgesamt gab es preise im Wert von 3.000 Euro zu ergattern) und bei der Afterparty im Bunt feierten die Sprungtiger und jene, die es noch werden möchten, bis in die frühen Morgenstunden ordentlich ab.

Kommenden Samstag, 29. April 2017 eröffnet das Waldbad die diesjährige Badesaison!