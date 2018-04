Gewagt und gewonnen

St. Gerold. – Der Musikverein St. Gerold präsentierte sich unter neuer musikalischer Leitung mit einem gewagten Programm vor vollem Saal.

Vor etwa einem Jahr übernahm die junge Bregenzerwälderin Raphaela Fröwis die musikalische Leitung des Musikvereins St. Gerold und setzte sich zum Ziel, ein Konzertprogramm unter dem Motto „Wagemutig“ auf die Füße zu stellen. Dieser sprichwörtliche Wagemut zeigte sich auch in der Musikauswahl, die die überschaubare St. Gerolder Musikantenschar instrumententechnisch und musikalisch bereits vom Auftakt mit dem Konzertmarsch „Cum laude“ von Wim Laseroms weg bis zum abschließenden „Hymn to Freedom“, einer Hymne an die Menschlichkeit, forderte.

Aufhorchen ließ der aus Thüringen stammende junge Schlagzeuger Marcel Hronek, der sich gesanglich mit seiner Interpretation des Popsongs „Chöre“ von Mark Forster in der Blasmusikbearbeitung von Erwin Jahreis von seiner besten Seite zeigte. In der „Symphony of Souls“, die aus vier kurzen Sätzen besteht und die letzte Schlacht der Indianer gegen die Weißen am Mississippi beschreibt, waren auch die stimmlichen Qualitäten der Musikantinnen und Musikanten gefragt, die durch lautmalerisch gesungene Melodiefolgen der Symphony einen besonderen Effekt verliehen.