Getzner Textil startet ins Jubiläumsjahr

BLUDENZ Beim diesjährigen Neujahrsempfang wurde der Focus bewusst auf die 200 jährige Firmengeschichte und die Zukunft (die Lehrlinge) gerichtet.

Kürzlich lud die Firma Getzner Textil einen auserwählten Personenkreis zum festlichen Neujahrsempfang in die betriebseigenen Räumlichkeiten ein. Die Ausbildungsleiterin Perrine Palombo moderierte charmant durch den Abend und hielt einen Rückblick auf die interessanten vergangenen 200 Firmenjahre. Herausragend war sicher die Tatsache, dass bereits im Jahre 1818 der erste Lehrling eingestellt wurde und seither zahlreiche Lehrlinge in der Textilfirma u. a. als Schlosser, Elektriker und Weber ausgebildet wurden und werden. Seit 1930 gibt es eine eigene Lehrwerkstatt, welche als Pioniergeist in diesem Sektor galt.