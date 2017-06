Getötete Frau in Kapfenberg wurde laut Obduktion erwürgt

In diesem Haus in Kapfenberg geschah die Tat - © APA

Nach der Tötung einer 46 Jahre alten Frau in Kapfenberg am späten Samstagabend sind die polizeilichen Ermittlungen weitgehend abgeschlossen. Laut Ermittler Peter Neubauer ergab die Obduktion des Leichnams Erwürgen als Todesursache. Ihr 56-jähriger Ehemann hatte noch in der Nacht die Polizei alarmiert und sich festnehmen lassen. Er gab an, seine Frau mit den Händen erwürgt zu haben.