Der Wettergott scheint gnädig gestimmt und verspricht für Samstag Kaiserwetter beim WANN & WO und VOL.AT Action-Day in den Rheinauen. Den ganzen Tag können die Besucher gratis die Blobbing-Anlage testen oder sich beim Stand Up Paddling versuchen. „Neben der Blobbing-Meisterschaft kann man den ganzen Tag gratis unsere SUP-Boards testen. Außerdem werden wir zum ersten Mal ein SUP-Polo-Feld aufbauen! Dank gilt hier vor allem dem Surfshop Vorarlberg, der die ganze Ausrüstung zur Verfügung stellt!“, informiert Veranstalter Mike Mayer. Wer sich und seine Freunde für die Blobbing-Meisterschaften anmeldet, hat die Chance auf Hammer-Preise wie einen Städte-Trip nach Barcelona für das Siegerteam, Rheinauen Saisonkarten, Sajas-Longboards, BBQ-Workshops, Musical-Tickets für „Afrika, Afrika!“, uvm.

„Sara in the Air“

Blobbing hat sich in den letzten Jahren zum beliebten Wasser-Funsport entwickelt. VOL.AT-Reporterin Sara hat die Anlage in Ems unter die Lupe genommen: „Für mich war das Blobbing extrem spannend. Im ersten Moment sitzt du noch auf dem großen Blob und plötzlich wirst du in die Luft katapultiert. Ein unglaubliches Gefühl, das Lust auf mehr macht!“ Dem bleibt nichts hinzuzufügen, außer: „Get ready for Takeoff!“