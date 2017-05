Gesundheitsversorgung weltweit verbessert – Österreich 14.

Studie deckte auch Verbesserungspotenziale auf - © APA (dpa)

Die Gesundheitsversorgung hat sich in den allermeisten Ländern der Welt zwischen 1990 und 2015 verbessert. Das zeigt eine internationalen Studie unter der Leitung von Christopher Murray von der University of Washington in Seattle. Demnach ist in 167 Ländern der Zugang zur Gesundheitsversorgung und deren Qualität deutlich besser geworden. Österreich liegt unter 195 untersuchten Ländern auf Rang 14.