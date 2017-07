Gesundheitsministerin will Thema Medikamentenstudien angehen

Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner - © APA

Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) will das Thema Medikamentenstudien angehen. Sie werde sich dazu mit allen Beteiligten zusammensetzen, kündigte sie in einer Stellungnahme an. “Es freut mich sehr, dass es jetzt auch positive Signale aus der Ärztekammer und der Pharmaindustrie gibt, das war vorher nicht der Fall”, sagte die Ressortchefin.