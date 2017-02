Gesundheitsministerin Oberhauser rief zu Masern-Impfung auf

Oberhauser reagiert auf vermehrte Masern-Fälle - © APA

Binnen weniger Tage wurden in Österreich in diesem Jahr bereits mehr Masern-Fälle registriert als im gesamten Jahr 2016. Laut dem nationalen Meldesystem wurden seit Jahresbeginn in sieben Bundesländern insgesamt 32 Masernfälle gezählt. 2016 waren es etwas mehr als zwei Dutzend laut vorläufigen Zahlen. Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) rief deshalb am Freitag zu mehr Impfungen auf.