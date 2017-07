Gesundheitsministerin gegen Wiederzulassung von Glyphosat

Mit einem "Nein" wäre Österreich nicht allein - © APA

Mit der Forderung an Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) in der EU gegen die neuerliche Zulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat zu stimmen, hat sich Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) am Dienstag erstmals in die Debatte rund um das umstrittene Herbizid eingebracht. “Die Gesundheit der Menschen geht vor”, hieß es in einem Statement der Ministerin.