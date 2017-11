Gesundheitsgefahr: Ein Orthopäde warnt jetzt vor UGG-Boots

Für viele Frauen gehören sie einfach dazu: Die UGG-Boots. Doch ein Orthopäde warnt jetzt vor den Gefahren der Schuhe.

Sie sind das It-Pieces in der kalten Jahreszeit: Die Fellboots der Firma UGG. Sie haben in den letzten Jahren quasi Kultstatus erreicht. Stars wie Paris, Jackson und Cameron Diaz tragen sie. Der britische Orthopäde warnt aber laut Daily-Mail von dem Tragen den beliebten Boots. So seien sie dafür bekannt, so genannte X-Beine zu begünstigen. Das Tragen bringt so manche Gefahren mit sich. Welche das sind, erfahrt ihr im Video.