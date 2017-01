Gesundheit und Sport zählt

Seit über drei Jahren bietet die Vitalakademie in Vorarlberg bewährte Ausbildungen zum Ernährungs-, Fitness- und Mentaltrainer, Kräuterpädagogen, Energetiker und Sozial- und Berufspädagogen an. Neben dem Kursstandort in Dornbirn finden die Fitness- und Gesundheitstrainerausbildungen im Magic Fit Dornbirn statt.

Das Kursprogramm wird laufend erweitert und mit dem Angebot in Tirol abgestimmt, sodass es auch möglich ist, diverse Kurse in Innsbruck zu besuchen. Weiters hat die Vitalakademie ihr Angebot auf die Berufsausbildungen Dipl.-Lebens- und -Sozialberater, TCM-Ernährungsberater sowie auf den Bereich Massage und Kosmetik & Fußpflege erweitert. „Der Gesundheitsmarkt wächst stetig und eine fundierte Ausbildung eröffnet viele Möglichkeiten. Die Abstimmung mit unserem Standort in Innsbruck ermöglicht eine optimale Kursplanung, gerade was Ausbildungen in Massage und Lebens- und Sozialberatung betrifft“, erklärt Martin Marignoni, Standortleitung und Bildungsberatung.