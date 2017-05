Gesunde Jause im Jugendtreff

Altach. (mima) Der Jugendtreff Replay in Altach ist ein beliebter Treffpunkt bei den Jugendlichen in Altach und neben dem Austausch mit Gleichgesinnten gibt es für die jungen Besucher auch kleine Snacks und Drinks. Sehr beliebt ist dabei seit Beginn der Replay-Toast – nun wurde dieses Snack Angebot erweitert.

Günstige und gesunde Jause

Dabei wurde das aktuelle Projekt im Jugendtreff „Sport, Kreativität und Gesundheit“ zum Anlass genommen, das Snack Angebot zu erweitern. Es wird dabei auf die gesunde Linie gesetzt und es gibt seit kurzem neben verschiedenen Fruchtsäften auch einen Gemüseteller mit Dip. „Der Gemüseteller kommt sehr gut bei den Jugendlichen an. Gleich am ersten Tag haben wir 15 Portionen verkauft“, so Sandra Mathis vom Jugendtreff-Team. Der Gemüseteller wird dann stets frisch zubereitet und mit einem eigens kreierten Dip verfeinert. „Der Teller ist dann um einen Euro im Replay erhältlich und die Jugendlichen erhalten so einen günstigen aber auch gesunden Snack“, so die Mitarbeiterin des Jugendtreffs.