Gesuchter Mordverdächtiger nach 19 Jahren in Wien verhaftet

Ein in Polen gesuchter Mordverdächtiger ist am Montag in den frühen Morgenstunden in Wien verhaftet worden. Der Mann wurde wegen der überaus brutalen Tötung einer sehr jungen Frau im August 1998 im polnischen Szczucin auf Anordnung der Justizbehörden von Krakau gesucht. Der 45-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.