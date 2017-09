Gesuchte Kriminelle bei Bierfest in China festgenommen

Prost! - © APA (AFP)

25 gesuchten Kriminellen in China ist ihr Bierdurst zum Verhängnis geworden: Auf dem Bierfest in Qingdao im Osten des Landes nahm die Polizei die Straftäter dank eines Gesichtserkennungsprogramms fest, das an den Eingängen zum Festival in der Heimat der weltberühmten chinesischen Biermarke Tsingtao eingerichtet war.