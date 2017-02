Gesuchte Fachkräfte im Bereich Energietechnik

Energie ist ein Zukunftsthema. Der radikale Wandel in der Energiewirtschaft, die fortschreitende Digitalisierung und neue technische Entwicklungen im Bereich erneuerbarer Energien bringen neben Herausforderungen auch Chancen auf dem Arbeitsmarkt mit sich.

Masterstudium an der FH

Technische Fachkräfte auf akademischem Niveau sind besonders gefragt. Daher ist Forschung, Entwicklung und Bildung eine der vier Säulen der Vorarlberger Energieautonomie. Im Masterstudium Energietechnik und Energiewirtschaft an der FH Vorarlberg werden die notwendigen Grundlagen parallel in Praxisübungen und einem zweisemestrigen Energieprojekt angewandt.

Produktentwicklung

Die Studierenden entwickeln dabei in Teams energietechnische oder energiewirtschaftliche Produkte von der Idee bis zum Prototypen. Die Projektthemen kommen von den Studierenden, Lehrbeauftragten, Unternehmen oder aus den Forschungszentren der FH Vorarlberg. Das Projekt „Strom für Benin“ hat sich das Ziel gesetzt, die Stromversorgung des A-Gebäudes der Ecole Polytechnique d’Abomey- Calavi in Benin mithilfe einer PV-Anlage und einem Energiespeicher zu gewährleisten. Die Studierenden sind für die Planung, Finanzierung und Montage der Stromversorgungsanlage verantwortlich.

Schulungen vor Ort

Zusätzlich erfolgt vor Ort eine Schulung durch die Studenten. Eine anderes Projektteam wird die autonome elektrische Energieversorgung eines Vorarlberger Mehrfamilienhauses vor dessen Bau simulieren, um Erkenntnisse über die Energieeffizienz und den wirtschaftlichen Nutzen zu erhalten.

