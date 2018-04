Gesucht: Vorarlbergs beste Klein- und Mittelbetriebe 2018

Zehn Jahre KMU-Preis, über 1200 Teilnehmer bisher – lauter tolle Vorarlberger Unternehmen, die die stärkste Kraft in Vorarlbergs Wirtschaft repräsentieren.

Da die mittelständischen Unternehmen in der Regel geringere Lager und eine höhere Elastizität bei den Kapazitäten haben, sind sie gegenüber Konjunkturschwankungen weniger empfindlich und haben so eine stabilisierende Wirkung. Durch ihre starke Anpassungsfähigkeit sind sie mehr und mehr Träger von neuen Geschäftsmodellen, betont beispielsweise die KMU-Forschung Austria. Und sie hat recht: Das Wachstum der Betriebe aus dem Gewerbe ist in den vergangenen Jahren auch zunehmend exportorientiert.

Einreichungen sind in den Branchen Handel, Dienstleistung/Tourismus sowie Gewerbe/Handwerk bis 3. Juli 2018 möglich. Die Bewerber sind eingeladen, den Anmeldekupon in der aktuellen Ausgabe der VN auszufüllen und die Bewerbungsunterlagen anzufordern. Die ausgezeichneten Unternehmen (Schlussveranstaltung am 4. Oktober 2018) werden in einem VN-Journal sowie auf VOL.AT präsentiert.