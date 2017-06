Ein an der australischen Küste gestrandeter Buckelwal ist eingeschläfert worden. Die raue See habe die Rettungsbemühungen behindert, teilten die Behörden am Samstag mit. Wildhüter, Experten für Meeressäuger und Freiwillige hätten versucht, dem neun Meter langen und zehn Tonnen schweren Tier zu helfen.

"Es war ein sehr, sehr schwieriger Nachmittag für alle Beteiligten", sagte Shona Lorigan von der Rettungsorganisation ORRCA. Der Wal war am Freitag nach Angaben der Nationalparkbehörde am Strand Sawtell Beach an Land gespült worden, etwa auf halber Strecke zwischen den Großstädten Sydney und Brisbane. Nach Auskunft von Wildhütern handelte es sich um ein junges Tier. Vor Australiens Küsten sind gerade mehr als 30.000 Buckelwale unterwegs. (APA/dpa)