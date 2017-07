Gesprengter Bankomat landete in Salzburg im Kreisverkehr

Ob es den Tätern gelang, die Geldkassetten aus dem Automaten zu entwenden, war zunächst nicht bekannt. Wie eine Sprecherin der Polizei zur APA sagte, sei die Spurenauswertung noch im Gang. Verletzt wurde durch die Sprengung niemand. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bisher negativ.

In Eugendorf – allerdings an einer anderen Adresse wie am Freitag – war bereits am 8. Juli ein Bankomat gesprengt worden. Den Tätern war es aber damals nicht gelungen, die Geldkassetten aus dem zerstörten Geldautomaten zu ziehen. Am 20. Juli sprengten Unbekannte dann einen Bankomaten in der Stadt Salzburg. In diesem Fall betrug die Beute laut Polizei lediglich ein paar Zehn-Euro-Scheine, die aus Geldkassetten gezogen werden konnten. In beiden Fällen hatten die Täter ein Gasgemisch in den Bankomaten eingeleitet und zur Explosion gebracht.

(APA)