Gespräche über Zusammenarbeit von Tories und DUP dauern an

In Großbritannien dauern die Gespräche über eine Zusammenarbeit zwischen den Konservativen von Premierministerin Theresa May und der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) doch noch an. May habe am Samstagabend mit den Unionisten gesprochen, “um über den Abschluss einer Vereinbarung zu diskutieren, wenn das Parlament kommende Woche seine Arbeit wieder aufnimmt”.

Das sagte ein Regierungssprecher Sonntag früh. Die DUP erklärte, die Gespräche seien “bisher positiv” verlaufen. Zuvor hatte ein Regierungssprecher bereits eine Einigung verkündet: Die beiden Seiten hätten sich auf die Prinzipien eines Rahmenvertrags verständigt. Die DUP hatte sich demnach mit den großen Linien der Regierungspolitik einverstanden erklärt und ihre Unterstützung zugesagt. May will nach dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im Unterhaus eine Minderheitsregierung bilden, die von der ultrakonservativen DUP unterstützt wird. Damit hätte sie eine hauchdünne Mehrheit. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken