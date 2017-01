Gespräch von Trump und Putin für diesen Samstag geplant

Am Samstag kommt es wohl zum ersten Telefonat - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin planen für diesen Samstag ihr erstes Telefonat. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte russischen Agenturen zufolge am Freitag in Moskau entsprechende Berichte von US-Medien. “Ich gehe davon aus, dass wir bald ein Gespräch führen werden”, sagte Trump in einem am Donnerstagabend ausgestrahlten Interview des Senders Fox News.