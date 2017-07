Gesetz zur Impfpflicht im Parlament in Rom verabschiedet

Viele Eltern wehren sich gegen die Impfpflicht - © APA (dpa)

Die italienische Abgeordnetenkammer hat am Freitag ein Gesetz verabschiedet, mit dem die von der Regierung beschlossene Impfpflicht für Kinder im Schulalter eingeführt wird. Das Gesetz war bereits vergangene Woche vom Senat abgesegnet worden und tritt daher in Kraft. Das Gesetz wurde beschlossen, nachdem in Italien seit Anfang dieses Jahres mehr als 3.000 Masernfälle gemeldet wurden.