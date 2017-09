Während Valentin an beiden Tagen ins Finale einzog und in der Kategorie Boys -8 jeweils die Plätze 4 belegte, gelang Hannah am ersten Tag der Finaleinzug und letztendlich der 6. Rang in der Kategorie Boys 11/12. Am zweiten Tag schied sie im Halbfinale aus, ging als Siegerin des B-Finales hervor und belegte den guten 9. Platz. Wir gratulieren!