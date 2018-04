Geschichte zwischen Wissenschaft und Selbstbestätigung

Bemerkungen zur Erinnerungskultur anlässlich des 750-Jahr-Jubiläums der Stadt Bludenz – Vortrag von Univ.-Doz. Dr. Manfred Tschaikner.

Welche Anforderungen die Geschichtswissenschaft an den Umgang mit der Vergangenheit stellt, wird im zweiten Teil des Vortrags anhand des Beispiels des Gedenkens an die in der Frühen Neuzeit zu Zehntausenden hingerichteten Hexen und Hexer verdeutlicht. Es handelt sich dabei um die gegenwärtig viel diskutierte Problematik von wissenschaftlich-distanzierter Wahrnehmung der Geschichte und dem Bedürfnis nach moralisch-politischer Selbstbestätigung.