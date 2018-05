"Geschenk ans Großkapital": Ländle-SP-Schelte für CETA-Ja

Mit massiver Kritik an der Regierung hat die Vorarlberger SPÖ aufhorchen lassen. Bei der CETA-Ratifizierung handle es sich um ein Geschenk ans Großkapital, ÖVP und FPÖ entmündigten den Nationalrat und die österreichische Rechtsprechung.

Die Vorarlberger SPÖ kritisiert, dass die Bundesregierung das Freihandelsabkommen „CETA“ zwischen der EU und Kanada ratifiziert hat. „Freihandel ist nicht an sich schlecht. Es geht immer darum, wie die Rahmenbedingungen sind. Bei CETA sind sie in der aktuellen Version schlecht“, so SPÖ-Nationalratsabgeordneter Reinhold Einwallner.