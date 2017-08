Geschasster Bannon: Bisherige Trump-Präsidentschaft vorbei

“Wir haben noch immer eine große Bewegung und wir werden etwas aus dieser Präsidentschaft machen, aber diese Präsidentschaft ist vorbei”, sagte Bannon. “Sie wird etwas anderes sein.” Und er fügte hinzu: “Es wird alle möglichen Kämpfe geben, und es wird gute Tage geben und schlechte – aber diese Präsidentschaft ist vorbei.”

Bannon legte Wert auf die Feststellung, dass er selbst zurückgetreten sei und seinen Rücktritt bereits am 7. August bei Trump und dessen Stabschef John Kelly eingereicht habe. Er habe von Anfang an nur ein Jahr in der Politik bleiben wollen, sagte er. Im Einvernehmen habe man wegen der rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville und der politischen Turbulenzen danach die Bekanntgabe seines Rücktritts aber noch um einige Tage verzögert.

Allgemein wird jedoch angenommen, dass Bannons Äußerungen zur Nordkorea-Politik der USA am vergangenen Mittwoch, die in Teilen Trumps Politik konterkarierten, mit ausschlaggebend für die Personalentscheidung waren – und Bannon aus dem Amt gedrängt wurde.

Trump werde es in Zukunft noch schwerer haben, seine Vorhaben durchzusetzen, sagte Bannon. “Das republikanische Establishment hat kein Interesse daran, dass Trump Erfolg hat”, meint er. “Sie sind keine Populisten, keine Nationalisten, sie haben kein Interesse an seinem Programm. Null”, sagte Bannon. Außer einer abgeschwächten Steuerreform, wie sie für Republikaner üblich sei, werde nichts von Trumps Programm umgesetzt werden.

Er selbst werde nach der Rückkehr zur ultrakonservativen Nachrichtenseite “Breitbart News” weiter Politik für Trump machen. “Ich werde definitiv die Opposition zermalmen”, sagte er. “Jetzt habe ich die Hände wieder an den Waffen.”

“Wenn es da draußen Verwirrung geben sollte, lassen Sie mich das klarstellen: Ich verlasse das Weiße Haus und ziehe für Trump gegen seine Widersacher in den Krieg”, sagte Bannon weiter. Dies richte sich gegen Trumps Gegner “im Kapitol, in den Medien, in Amerikas Unternehmen”, betonte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Unterdessen verabschiedete sich nach Bannon ein zweiter prominenter Präsidentenberater aus dem Team von Donald Trump: Der Finanzinvestor Carl Icahn, der das Weiße Haus auf individueller Basis in Sachen Deregulierung beriet, beendete seine Tätigkeit. Er wolle nicht in die Fänge der Parteipolitik geraten, heißt es in einer Stellungnahme Icahns.

Der Investor legte in dem an Trump gerichteten Brief Wert auf die Feststellung: “Ich hatte niemals eine formale Position in Ihrer Administration inne und nahm auch keine Rolle im Politikbetrieb ein.”

Der heute 81-jährige Milliardär aus New York ist für seine spektakulären Firmenübernahmen und hartes Durchgreifen bekannt. USA-weit berühmt wurde er 1985 durch seine feindliche Übernahme der Fluggesellschaft Trans World Airlines (TWA). Icahn soll Oliver Stone als ein Vorbild für die Figur des skrupellosen Finanzhais Gordon Gekko, gespielt von Michael Douglas, in seinen Filmen “Wall Street” (1987) und “Wall Street: Geld schläft nicht” (2010) gedient haben.

(APA/dpa)