Gert Steinbäcker “Ja eh”

Als die Gruppe STS im Jahr 2015 ihre Live-Tätigkeiten einstellten, ist bei Gert Steinbäcker nach wie vor der Wunsch geblieben, weiterhin Lieder zu schreiben und damit auf die Bühne zu gehen.

Do, 18.5.2017 20:00 Uhr Kulturbühne AMBACH

Jetzt ist es soweit: Erste Konzerte in Österreich und Deutschland mit neuen und altbewährten Liedern geben! Gert Steinbäcker war und ist ein Mann klarer Worte und die flossen immer auch in seine Lieder mit ein. Es waren nie gesungene Botschaften, sondern authentische Empfindungen, die es zu hören gab. Wunderbare Liebeslieder, aber auch eindeutige Kritik in allen politischen und sozialen Bereichen. Gibt es eine Veränderung? Ja eh! Denn jetzt ist es da, das letzte Lebensdrittel! Gibt es eine Zeitenwende? „Es macht grad weniger Spaß, in jeder Beziehung. „Das Grundgefühl des Seins ist ein wesentlich anderes als früher”, sagt Gert und so wie ihm, geht es vielen Menschen.