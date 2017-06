Gerry Adams: Referendum über Einheit Irlands unvermeidbar

"Ich kann nicht sagen, wann, aber es wird eins geben" - © APA (AFP)

Nach der Parlamentswahl in Großbritannien hält der Chef der katholischen Sinn-Fein-Partei in Irland, Gerry Adams, ein Referendum über die Einheit der grünen Insel für unvermeidbar. “Ich kann nicht sagen, wann, aber es wird eins geben”, sagte Adams am Freitag. Bei der Wahl am Donnerstag hatte Sinn Fein sieben der 18 nordirischen Parlamentssitze gewonnen, drei mehr als bei der vorangegangenen Wahl.