Gerichtsmediziner: Jerry Lewis starb an Herzversagen

Lewis starb am vergangenen Sonntag. - © AP

Der US-Komiker Jerry Lewis ist nach Angaben des Gerichtsmediziners an Herzversagen gestorben. Der legendäre Entertainer habe an einer Gefäßerkrankung gelitten, die letztlich zu seinem Tod geführt habe, sagte der zuständige Gerichtsmediziner des US-Bundesstaates Nevada am Montag (Ortszeit) dem Portal People.com. Lewis war am Sonntag im Alter von 91 Jahren in Las Vegas gestorben.