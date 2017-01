Gericht verurteilte 16 Organhändler in China zu Haftstrafen

Das Gericht in Jinan in der östlichen Provinz Shandong sprach sie demnach schuldig, einen schwunghaften Handel mit Nieren betrieben zu haben. Die Angeklagten hatten über das Internet im ganzen Land nach Menschen gesucht, die bereit waren, eine Niere zu verkaufen. Die Transplantationen wurden heimlich in der Stadt Feicheng vorgenommen. Die Empfänger mussten dem Urteil zufolge zwischen 400.000 bis 600.000 Yuan (rund 55.000 bis 82.000 Euro) für ihr neues Organ zahlen, die Spender erhielten lediglich 40.000 Yuan.

China hatte den Handel mit menschlichen Organen im Jahr 2007 verboten. Wegen der hohen Nachfrage nach Organen und der geringen Zahl an Spendern ist der illegale Organhandel aber immer noch weit verbreitet. Organspenden sind in der Volksrepublik nicht besonders verbreitet, da viele Chinesen an die Wiedergeburt glauben und deshalb unversehrt beerdigt werden wollen.

Menschenrechtsgruppen werfen China seit langem vor, hingerichteten Häftlingen ohne Zustimmung der Betroffenen und ihrer Familien Organe zu entnehmen. Die Regierung weist diese Vorwürfe zurück.

