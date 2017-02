Gericht machte Weg für Millionenklage gegen Armstrong frei

Ehemaliger Radprofi Armstrong steht vor Millionenklage - © APA (AFP)

Eine Gerichtsentscheidung in Washington hat am Montag den Weg für ein Verfahren gegen den früheren US-Radstar Lance Armstrong freigemacht. Armstrong und dem Teambesitzer Tailwind Sports droht eine Strafe von fast 100 Millionen Dollar, weil man die Regierung betrogen hat, indem von 1995 bis 2004 trotz Dopings Millionen Dollar an Sponsorgeld von der staatlichen Post angenommen wurden.