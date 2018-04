Gericht in Thailand verhandelt über "Sex-Trainings-Kurs"

Sex, Verbrechen, politische Intrigen: Ein Gericht im thailändischen Amüsierort Pattaya hat am Dienstag einen Fall verhandelt, der das Land in Atem hält. Das weißrussische Fotomodell Anastasia Waschukewitsch und der russische "Sex-Trainer" Alexander Kirillow müssen sich dort unter anderem wegen Förderung der Prostitution verantworten.

Bei Eintreffen am Gericht richtete Kirillow einen Appell an die USA: “Helft uns, wir wissen nicht, was hier passiert.” Fotomodell Waschukewitsch hatte bereits vor der Anhörung in einem auf der Online-Plattform Instagram veröffentlichten Video erklärt, sie wolle “die fehlenden Puzzleteile liefern”, die eine Verbindung herstellen zwischen russischen Politikern, Trumps Ex-Wahlkampfberater Paul Manafort, Trump selbst und “all diesem Wirbel um die US-Wahl”.