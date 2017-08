Tierschützer sorgen sich um das Wohl der bedrohten Art - © APA (AFP)

Eine umstrittene Versteigerung von 264 Nashorn-Hörnern kann an diesem Montag in Südafrika wie geplant beginnen. Ein Gericht in Pretoria gab am Sonntag dem Antrag eines privaten Nashorn-Züchters statt, mit dem das Umweltministerium zur Herausgabe der erforderlichen Genehmigungen gezwungen werden sollte.