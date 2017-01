Gerhard Glück mit Satirepreis “Göttinger Elch” ausgezeichnet

Gerhard Glück machte bei der Verleihung selbst den Elch - © APA (dpa)

Gerhard Glück (72) hat den Satire-Preis “Göttinger Elch” erhalten. Der in Kassel lebende Zeichner, Maler und Fotograf nahm die Auszeichnung am Sonntag in Göttingen für sein satirisches Lebenswerk entgegen. In der Würdigung der Jury hieß es, Glück sei einer “der ganz Großen der komischen Kunst”.