Gerald Melzer unterlag in München Qualifikanten Hanfmann

Der jüngere Melzer-Bruder verlor gegen den deutschen Qualifikanten

Der Niederösterreicher Gerald Melzer ist am Montag beim ATP-250-Tennisturnier von München in der ersten Runde ausgeschieden. Der 26-Jährige unterlag dem Qualifikanten Yannick Hanfmann in deren ersten Duell nach 1:42 Stunden 4:6,7:5,1:6. Der Deutsche rangiert in der Weltrangliste als 273. um 158 Plätze hinter Österreichs Nummer zwei. Vor zwei Jahren hatte Melzer in München das Halbfinale erreicht.