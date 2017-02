Gerald Melzer steht in Buenos Aires im Viertelfinale

Niederösterreicher schlug argentinischen Qualifikanten - © AFP

Gerald Melzer hat beim ATP-Tennisturnier in Buenos Aires den Vorstoß ins Viertelfinale geschafft. Der Niederösterreicher setzte sich am Donnerstag gegen den argentinischen Qualifikanten Guido Andreozzi nach zwei Sätzen mit 7:6(4),6:3 durch. In der Runde der besten 16 des mit 546.680 Dollar dotierten Sandplatz-Events tritt Melzer nun auf den Ukrainer Alexander Dolgopolow.