Gerald Loacker wirft Arbeiterkammer Verschwendung vor

Es sei erst sieben Jahre her, da habe die AK Vorarlberg ihre neue Zentrale in Feldkirch bezogen. Nun werde direkt nebenan für knapp zehn Millionen Euro erneut neu gebaut. Und das, obwohl die AK die die Fläche gar nicht benötige, sondern sechs der sieben Stockwerke vermieten wolle, so NEOS-Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker.

Beitragssenkung statt Investition

Auch der Kauf und die Adaption einer Außenstelle in Dornbirn für vier Millionen Euro sind für Loacker pure Geldverschwendung. Die AK müsse endlich die zwangsweise eingezogenen Mitgliedsbeiträge senken, statt mit Investitionen ihre großen Rücklagen zu verschleiern und zu verschleudern.

Die energische Zurückweisung dieser Kritik von AK-Direktor Rainer Keckeis: Der Neubau in Feldkirch sei eine vernünftige Immobilien-Investition, nachdem das alte, nicht mehr sanierbare ÖGB-Gebäude abgerissen wurde. Für eine Außenstelle in Dornbirn habe man sich entschieden, um mit allem öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar zu sein. Des Weiteren könne von Verschwendung keine Rede sein, da alle Bauten zu zwei Dritteln kreditfinanziert seien und keinesfalls aus der Portokasse bezahlt würden.

Gesetzlich vorgeschriebene Rücklage

Auch das Wertpapier-Investment, welches von Loacker kritisiert wurde, verteidigt der AK-Direktor: Dieses sei eine gesetzlich vorgeschriebene Rücklage für ältere Kammer-Pensionen. Gäbe es diese nicht, würde der Nationalratsabgeordnete das wohl auch kritisieren, ist sich Keckeis sicher. Seinen Angaben zu folge bezieht die AK Vorarlberg jährlich 19,5 Millionen Euro aus Mitgliedsbeiträgen, pro Kopf im Schnitt 11,30 Euro monatlich.