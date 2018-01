Geräucherte Würste lösen Brand aus

Geräucherte Würste steckten den Schuppen in Klaus in Brand.

Geräucherte Würste steckten den Schuppen in Klaus in Brand. ©Dietmar Mathis

Am Dienstag Abend fingen Würste in einem Räucherofen Feuer und steckten einen Schuppen in Klaus in Brand.

Am Dienstag Nachmittag räucherte ein 61-jähriger Mann in Klaus Würste in seinem neben dem Wohnhaus frei stehenden Schuppen. Etwa gegen 17 Uhr steckte er seinen Räucherofen aus und verließ den Schuppen. Drei Stunden später bemerkte ein Nachbar, dass der Schuppen Feuer gefangen hatte und alarmierte sofort die Feuerwehr, die mit 20 Mann und 4 Fahrzeugen anrückte und den Brand umgehend löschte.