Geplanter ATV-Verkauf an ProSieben-Gruppe bestätigt

ATV-Eigentümer Herbert Kloiber bestätigt den geplanten Verkauf des österreichischen Privatsenders ATV an die deutsche ProSiebenSat.1-Gruppe, die in Österreich bereits mit Puls 4 vertreten ist. “Der Verkauf ist im Zielkorridor. Es gibt nur kleine Hürden zu überwinden”, sagte der in München ansässige Medienunternehmer mit Wiener Wurzeln gegenüber dem “Handelsblatt”.