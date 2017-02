Geplante Finanztransaktionssteuer verzögert sich weiter

Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble sieht Diskussionsbedarf - © APA (dpa)

Eine neue Börsensteuer in Europa wird sich wohl weiter verzögern. Eine Sprecherin von Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble sagte am Freitag, der Minister halte am Plan einer Finanztransaktionssteuer grundsätzlich fest, den eine Gruppe von Euro-Ländern umsetzen will. Es gebe aber noch Diskussionsstoff.