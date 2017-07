Georg Strasser als neuer Bauernbund-Präsident designiert

Generationenwechsel beim Bauernbund - © APA

Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete und niederösterreichische Milchbauer Georg Strasser (46) ist am Mittwoch vom Bauernbund-Vorstand und -Präsidium einstimmig als Nachfolger des Bauernbund-Präsidenten Jakob Auer (69) nominiert worden. Formell wird der neue Bauernbund-Präsident am 26. August beim Bundesbauernrat in Wien gewählt.