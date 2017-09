Genussvoller Herbstbeginn in Doren

Der Dorfplatz in Doren wird zur „Genussmeile“. - © Arno Meusburger

Zum dritten und letzten Mal heißt es am Ende des Sommers auf dem Dorfplatz in Doren an diesem Freitag, 8. September ab 17 Uhr „ Doren genießt“. Wie gewohnt gibt es wieder allerlei Leckereien, dieses Mal rund um das Thema „Alles Nudel“.