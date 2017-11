Genuss am Gaumen feiert Geburtstag

Schon seit sieben Jahren verwöhnen Alexandra und Gerhard Kreutz in ihrem Weinladen und Whiskystore im Buch in Götzis die Kunden....

….mit erlesenen Weinen, feinen Biersorten, schmackhaften Antipasti aus Ligurien, Gin, Rum und Grappa und mit Vorarlbergs größter Auswahl an schottischen Single Malt Whiskys im romantischen Gewölbekeller.

Götzis Am Geburtstagswochenende Anfang November wurde den Gästen die zwei neuen „Krinnawible“- Brände präsentiert. „Anlässlich unseres Jubiläums haben wir mit Stammgästen, Freunden und Genießern gefeiert und dabei unsere beiden neuen Brände ausgeschenkt. Den „Krinnawible“ Smoky Gin 2017 und unseren neuen „Krinnawible“ Edelhopfen – einen klaren Bier-Edelbrand mit feinstem Hopfen-Aroma, destilliert von Genuss am Gaumen, “ freut sich Alexandra Kreutz.

Neben Physiotherapeut Christian Joop-Wäger und Weinkenner Walter Ganahl hatten sich auch Robert Königsecker, René Schwald, Burkhard Martin und Maximilian Pabst sowie Sophie Fidesser vom Weingut Fidesser in Platt im Weinviertel in der Vinothek „Genuss am Gaumen“ eingefunden, um zum Geburtstag zu gratulieren. Weiters hoben neben Conny Mayerhofer und Günter Andritsch auch Grafikdesigner Rolf Karner mit Irina ihr Glas und feierten mit Alexandra und Gerhard Kreutz das Jubiläum. Ganz unter dem Motto: “Es ist besser zu genießen & zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.” haben neben vielen anderen auch: Judith und Franz Nachbaur (Weingut Nachbaur Röthis), Claudia und Markus Schuster, Patrick Brugger (GH Zur Eibe), Ritschi Hartmann mit Dunja (Ritschis Bike), Simone und Georg Alfare, (alfare.at) Johanna und Jürgen Winkler mitgefeiert. VER