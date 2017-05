Genossenschaftsidee nun offiziell Kulturerbe

Deutschlands erste Eintragung in die Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes ist offiziell: Maria Böhmer, Staatsministerin im Auswärtigen Amt, hat am Donnerstag die Unesco-Urkunde für die Genossenschaftsidee überreicht. “Rund 800 Millionen Menschen in über 100 Ländern sind genossenschaftlich organisiert und setzen sich so für die nachhaltige Entwicklung ihrer Regionen ein”, sagte sie in Berlin.

Der Ahnherr der Genossenschaften, Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), hatte angesichts der Not der Landbevölkerung seine Idee der genossenschaftlichen Selbsthilfe entwickelt. Zum Immateriellen Kulturerbe zählen lebendige Traditionen und Kulturformen. Neben der Genossenschaftsidee wurde 2016 auch der multinationale Eintrag "Falknerei" mit deutscher Beteiligung anerkannt. Über die nächste deutsche Nominierung "Orgelbau und Orgelmusik" soll laut Unesco im Dezember 2017 entschieden werden. (APA/dpa)