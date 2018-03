Genießen ist hier keine Kunst

#geniallecker #schlemmen #streetfood #gaumenfreuden #dubistwasduisst #freundetreffen #kreativekochkünste

Wie der Genuss von morgen schmeckt? Darauf geben die Direktvermarkter, Delikatessenhändler, Spezialitäten-Anbieter und Genusshandwerker am SCHAUplatz Genuss in Halle 14 viele leckere, aber vor allem nachhaltige Antworten.

Street Food

Erweitert wird der SCHAUplatz Genuss in diesem Jahr um die Streetfood-Area im Freigelände Süd. Hier sind große Vielfalt, qualitativ hochwertige Produkte und kreative Kochkünste ausschlaggebend. Ebenfalls vor Ort wird dabei der 11er Genuss- Bus sein. Die 11er-Foodtrucker bringen frischen Wind in die Streetfood-Szene und sorgen für außergewöhnlichen Genuss Made by 11er.