Genfer Syriengespräche sollen im Oktober fortgesetzt werden

Für De Mistura ist die "Zeit reif"

Die von den Vereinten Nationen vermittelten Gespräche über einen Frieden in Syrien sollen Ende Oktober in Genf fortgesetzt werden. Das sagte der UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, in einer Sitzung des Sicherheitsrats am Mittwoch (Ortszeit). “Die Zeit ist reif, um die innersyrischen Gespräche unter die Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zu verlegen”, sagte De Mistura.