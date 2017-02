Genervter Elefant schleudert Touristin durch die Luft

Die Frau hatte Glück im Unglück: Die US-Touristin wurde nicht verletzt und kam mit dem Schrecken davon. Der Vorfall ereignete sich in der Provinz Chiang Mai in Nord-Thailand. Die Frau wollte dem Elefanten mit einem “Schwamm” nur den Kopf waschen, als dies dem offensichtlich genervten Tier zu viel wurde. Mit dem Rüssel und den Stoßzähnen bugsierte dieser die Frau in hohem Bogen auf die Seite.

Elefant-Tracking in Thailand

Elefant-Tracking ist bei Thailand-Touristen sehr beliebt und für die Einheimischen eine gute Einnahmequelle. Doch die armen Elefanten werden zum Teil nicht artgerecht gehalten und wie im Zirkus vorgeführt.