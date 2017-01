Generalversammlung der Harmoniemusik

In Anwesenheit der Musikanten, unterstützenden und passiven Mitglieder, Vertreter aus der Politik und befreundeter Ortsvereine konnte Obmann Sascha Walch auf ein erfolgreiches, vergangenes Vereinsjahr zurückblicken. Auch die Rückschau von Kassier Markus Luger konnte trotz der hohen Ausgaben für Instrumente und Trachten als positiv bewertet werden. Kapellmeister Martin Tasser, welcher aus beruflichen Gründen in England war, wurde mit einer Liveübertragung per Skype live zugeschalten und konnte so der Versammlung folgen und seinen erfreulichen Kapellmeisterbericht vortragen. Ehrenkapellmeister Willi Bitschnau erläuterte den Probenbesuch, die Ausrückungen und die Aktivitäten der Jungmusik.

Ehrungen und Neuzugänge

Im Zuge der Generalversammlung konnten auch wieder verdiente Mitglieder von ihren Musikkameraden ausgezeichnet und gewürdigt werden. So wurden Willi Bitschnau für 50 Jahre Musikant, Gerhard Walch und Bernhard Vierhauser für 25 Jahre, David Luger und Simon Dünser für 15 Jahre und Mathias Dünser für 10 Jahre geehrt. Obmann Sascha Walch wurde von der Generalversammlung für seine 30jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt.

Neu in den Verein aufgenommen wurden Amelie Vierhauser (Horn) und Leonie Vierhauser (Querflöte). Mit Sabine Bachmann (Klarinette) verzeichnete die Harmoniemusik einen Wiedereintritt und freut sich über den musikalischen Zuwachs dieser drei Damen.

Nach den Grußworten der anwesenden Gäste und einem Jahresrückblick, in Form einer Präsentation, schloss der Obmann die gut verlaufene Sitzung und kündigte noch den Musikball, am Freitag den 10.2.2017, an.